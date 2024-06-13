بعد تداول الواقعة عبر "فيس بوك".. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة سرقة شقق سكنية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" بتضرر صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بسرقة المقابض النحاسية للمنازل ومحاولة سرقة بعض الشقق السكنية بأحد العقارات بمدينة المنصورة بالدقهلية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة من الشاكي وجاره بتضررهما من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) لشروعه في سرقة مسكنهما.. وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.