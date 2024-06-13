مشهد مثير.. مواطن يساعد ضابط أمريكي في اعتقال متهم.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أظهر مقطع فيديو كاميرا مثبتة بسيارة الشرطة لحظة مساعدة سائق لضابط يحاول اعتقال مشتبه به لم يمتثل للأوامر، في ولاية نيفادا الأمريكية.

وقال الضابط جيسون رويش :"لم أكن أريده (المشتبه به) أن يتجول في الطريق، لذا طلبت منه الخروج عن الطريق، لكنه رفض. لذا، كان عليّ أن أمسكه بيدي".

وأضاف أن المشتبه به "بدأ في المقاومة، وانتهى بنا الأمر إلى السقوط على الأرض. لذا بينما كنت أحاول وضعه في الحجز، حينها توقف هذا المار أمامي وخرج من شاحنته وبدأ في مساعدتي".

وأعرب رويش عن شكره للرجل الذي ساعده قائلًا: "أنا شخصيًا بصفتي الضابط الذي احتاج إلى المساعدة، وأنا متأكد من أننا كقسم نود أن نعرب عن تقديرنا".