أمن الجيزة يطارد مروجي الكيف في العمرانية وأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع مكافحة المخدرات جهودهم للتصدي إلى مروجي المواد المخدرة وحماية الشباب من سمومها.

أسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عنصرين إجراميين مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش ومبلغ مالي حصية نشاطهما الإجرامي.

من الغرب إلى الجنوب، ألقى ضباط مباحث أطفيح لبقبض على عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية بحوزتهما (3,500 لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام عجين خام لمخدر الحشيش – كمية من زيت الحشيش المخدر – أدوات التصنيع – ميزان حساس – فرد محلى وطلقة– سلاح أبيض).

تحرر المحضر الازم حيال كل واقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.