تجديد حبس البلوجر الشهيرة هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات فاضحة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

نسبت النيابة للمتهم تهم التعدي على القيم الأسرية للمجتمع ونشر فيديوهات فاضحة والإعلان عن الدعارة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ألقت القبض على البلوجر الشهيرة هدير عبدالرازق، من داخل شقتها بأحد كمبوندات في القاهرة؛ لاتهامها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق.

كانت أجهزة الأمن رصدت نشر البلوجر هدير عبدالرازق، عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك وفيسبوك وانستجرام" تحرض فيها على الفسق.