شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص 257 ساحة لصلاة العيد والان مع تفاصيل الخبر

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة ، مع تخصيص مصلي للسيدات بجميع الساحات التي ستقام فيها صلاة العيد .

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم تخصيص 257 ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة ، مع تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.