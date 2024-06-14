شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تكشف جهودها لتوفير الأدوية وتوطين الصناعة... إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نشرت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إنفوجرافا يكشف جهودها الكبيرة لتوفير الأدوية للمصريين خاصة الأدوية الحيوية الخاصة بـ الأمراض المزمنة كما تستهدف دعم الصناعة وتوطينها.



وتضمن الإنفوجراف النقاط التالية :-

تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الهيئة على أن تظل منعقدة، طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة سوق الدواء.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي

توفير خدمات الإبلاغ الإلكتروني، والاستشارات الصيدلية، والمعلومات الدوائية للجمهور، وذلك من خلال منصات الهيئة المختلفة



اطلاق حملات مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين



مراجعة منظومة الإنتاج في جميع مراحلها لضمان التداول والتخزين السليم للدواء بالمؤسسات الصيدلية.

تشغيل الخط الساخن للهيئة 15301 لتلقى الشكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة

اتاحة آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية ضمن منظومة الدواء بالهيئة عبر موقعها الرسمى .

سحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.