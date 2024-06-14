شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجي الدورات المجانية فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، نظمت فعاليات تسليم شهادات إتمام التدريب المهنى المجانى على برنامج الحاسب الآلى، وصيانة المحمول، والتفصيل والخياطة، والمشغولات اليدوية، والتطريز، لشباب من الجنسين أبناء المحافظة، بعد الإنتهاء من الدورات التدريبية على تلك المهن، بمركز التدريب المهنى ببنى سويف التابع للمديرية، وذلك فى إطار التعاون بين المديرية وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وفى ضوء جهود المديرية المستمرة لدعم الشباب من الجنسين من خلال توفير مزيد من برامج التدريب المجانية وفق أحدث أساليب التدريب العالمية على المهن التى يحتاجها سوق العمل لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى والتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير برامج التدريب ..

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل بـ بنى سويف فى تقريرها للوزار، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية لهم لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم لتحقيق هذا الهدف، وأضاف مدير المديرية انه يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات التدريبية المتاحة التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة، حيث يحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى على المهن التى تدربوا عليها، وأن التدريب يجرى وفقاً لنظام الساعات المعتمدة وأحدث أساليب التدريب العالمية، وحضر فعاليات التسليم احمد معوض وكيل المديرية، وعامر هاشم مدير إدارة بحوث العمالة.