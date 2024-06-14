شكرا لقرائتكم خبر عن 19 موقعا بالمسجد الحرام وساحاته تجيب عن أسئلة ضيوف الرحمن فى موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام على مدار 24 ساعة، طوال موسم الحج المبرور، من خلال 12 موقعًا داخل المسجد الحرام، و7 كبائن في الساحات المحيطة به.

ويقوم على إجابة السائلين 65 من العلماء والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمؤهلين علميًا؛ لإعانة القاصدين على أداء مناسكهم على علم وبصيرة.

ويمكن للقاصدين الاتصال هاتفيًا للاستفادة من توجيهات العلماء والمشايخ في الإجابة عن استفساراتهم الشرعية المتعلقة بالمناسك عبر الهاتف المجاني:

8001222400 - 8001222100.

ومن جهة أخرى وفى إطار العمل تسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن، أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر مبادرة "انسياب" بنسختها المتطورة، التي تهدف لقياس انسيابية حركة نقل ضيوف الرحمن بالحافلات للوصول إلى المشاعر المقدسة باستخدام منصة "ذكاء" لقياس الحركة لحظيًّا، وذلك من خلال طائرات "الدرونز" التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وفق "واس" .

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطرق عبدالعزيز العتيبي أن مبادرة "انسياب" التي أطلقتها الهيئة تعمل على قياس انسيابية حركة تنقل الحافلات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ وذلك بهدف قياس أكثر من 25 مؤشرًا، أبرزها قياس متوسط زمن الرحلة للحافلات، ومؤشر متوسط زمن الانتظار في المحطات، ومؤشر متوسط الانبعاثات الكربونية، ومؤشر متوسط مستوى الخدمة، ومؤشر متوسط الكثافة المرورية على الطرق.