أدوية مجهولة المصدر .. ضبط موظفة تدير شركة بدون ترخيص بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، موظفة تدير شركة تُصنع أدوية بدون ترخيص.

معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية، أفادت قيام شركة (لتجارة وتصنيع الأدوية - كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) بتصنيع أدوية بدون ترخيص بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير مرخصة وغير مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط المدير المسئول موظفة قائمة بإدارة الشركة- مقيمة بدائرة القسم وبتفتيش مقر الشركة، وعُثر على أدوات التصنيع- أختام بأسماء شركات "مُحددة"- كمية من المواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع- كمية من العقاقير بعضها مدون عليها أسماء شركات بإجمالى عدد "18 كرتونة - 1618 علبة - 1208شريط - 95 أمبول- كمية من فوارغ علب الكرتون".

وبسؤال المديرة المسئولة قررت بقيام مدير الشركة بتصنيع وتجهيز وتعبئة وتغليف تلك الأدوية بمعرفته وأضافت أنها تتولى عملية التسليم والبيع.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية، وتاولت النيابة التحقيق.