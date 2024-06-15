شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من غد السبت فتح نظام صرف الخبز المدعم على ماكينات الصرف فى المحافظات الساحلية، والتى تشهد إقبالا من المصطافين خلال فترة الصيف، وهى محافظات، الإسكندرية ومطروح وبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ ويستمر حتى يوم 15 من شهر سبتمبر 2024.

ويستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أى مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم في هذه المحافظات الساحلية دون التقيد بمحل إقامته وذلك فى إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق حيث سيتم إتاحة صرف الخبز المدعم لهم.

جدير بالذكر أن النظام الإلكتروني الخاص بصرف الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين يقتصر على الصرف داخل محل إقامة صاحب البطاقة فقط، ومع قرار الوزارة فانه سيتم اتاحة الصرف في المناطق الساحلية لأى صاحب بطاقة تموين ويتم الصرف بمعدل 5 ارغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 20 قرشا دون التقيد بمحل الاقامة، و بمجرد دخول المواطن أى منطقة من هذه المناطق الساحلية فانه يستطيع صرف الخبز المدعم من خلال البطاقة التموينية .