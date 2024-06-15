شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على استعدادات المستشفيات الجامعية تزامنا مع عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

تجرى المستشفيات الجامعية استعدادات مكثفة بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لاستقبال المواطنين وإصابات المضحين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ووجهت وزارة التعليم العالى المستشفيات الجامعية برفع حالة الطوارئ خلال إجازة العيد وتنظيم الإجازات للأطقم الطبية والتمريض والإداريين لضمان استمرار العمل بطاقته خلال فترة العيد.

وفيما يلى أبرز استعدادات المستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى المبارك:-

1- رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

2- تنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

3- ضرورة توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية.

4- تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الأضحى.

5- مراجعة المستلزمات الطبية وكذلك الأدوات المستخدمة فى العمليات الجراحية حتى يتسنى تقديم الخدمات الطبية بسهولة ويسر للمواطنين والتعامل مع الحالات الطارئة.

6- إجراء التدخلات الطبية العاجلة في كافة التخصصات من خلال جداول الاستدعاء الطبى وجداول الانتشار السريع من أعضاء هيئة التدريس.