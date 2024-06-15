شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يشارك فى اجتماع المجلس العلمي لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والذي عقد في إمارة أبو ظبي بالإمارات، برئاسة الشيخ العلامة عبد الله بن بيه، لمناقشة الإنجازات والمستجدات والمشاريع العلمية في الجامعة.

واستعرض أعضاء المجلس مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم الابتكار والإبداع والتميز وتعزيز البحث والنشر العلمي في مجالات العلوم الإنسانية بهدف تعزيز مكانة الجامعة كمركز أكاديمي عالمي رائد في مجال العلوم الإنسانية.

واستمع المجلس خلال اجتماعه إلى عرض حول المشاريع الجديدة للجامعة، وناقش البرامج الأكاديمية والمؤتمرات العلمية المرتقب عقدها حتى نهاية العام الجاري إلى جانب تقرير قدمه مدير الجامعة الأستاذ الدكتور خليفة الظاهري، تضمن أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة في الفترة الماضية، خاصة في مجال الشراكات التي تم إبرامها مع عدد من المؤسسات الأكاديمية داخل الإمارات وخارجها، علاوة على انشاء كلية جديدة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، والتقدم في مجال النشر الدولي سواء على مستوى الإصدارات أو البحوث.

ويعتبر المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بيت خبرة لتوجيه الجامعة، ورفدها بالمقترحات الصائبة والأفكار النيرة والرؤى الثاقبة لتقديم أفضل العطاء، والقيام بأحسن الأداء في المزاوجة بين ثوابت الأصالة ومتغيرات الحداثة.

وتعد جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية جامعة حكومية مرموقة بالإمارات تشهد نمواً متسارعاً في الفترة الاخيرة، وهي تهدف إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي، عن طريق طرح برامج أكاديمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية؛ لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتواره؛ لتكون مركزًا أكاديميًا مرموقًا على مستوى العالم، في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية، وتسعى الجامعة بشكل خاص إلى تقديم برامج أكاديمية متميزة في اللغة العربية وآدابها، وفي الدراسات الإسلامية بفروعها؛ بهدف تقديم الإسلام والثقافة العربية بطريقة حضارية وإنسانية، تقوم على نشر فضائل التسامح والمحبة واحترام حقوق الانسان، وإعلاء قيم الاعتدال والوسطية والانفتاح على ثقافات وشعوب العالم المختلفة.

ويعد الدكتور محمد عثمان الخشت فيلسوفًا عربيًا معاصرًا، ويرأس جامعة القاهرة منذ أغسطس 2017، إلى جانب عضويته في عدد من المؤسسات العالمية والعربية والمصرية، فهو عضو المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية المصرية، وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وعضو مجلس أمناء أكاديمية الأوقاف المصرية لتأهيل وتدريب الأئمة، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والعضو الدائم بلجنة العلوم والابتكار بجامعة شنغهاي جياوتونج، وعضو المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعضو مجلس أمناء جائزة بن راشد للمعرفة.