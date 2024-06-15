شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. حجاج بيت الله الحرام يؤدون الركن الأعظم على عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها يؤدى حجاج بيت الله الحرام، الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف على جبل عرفات، والذى يوافق اليوم التاسع من ذى الحجة، وهو يبدأ مع شروق شمس يوم التاسع من ذى الحجة، حيث يخرج الحاج من منى متوجهاً إلى عرفة للوقوف بها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أكدت وزارة المالية، أنه تمت طرح 20 مليون جنيه «فكة إضافية» من العملات المعدنية المساعدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ على نحو يُلبي احتياجات المواطنين والقطاع الحكومي مثل هيئة مترو الأنفاق، والقطاع الخاص مثل السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، إضافة إلى الأسواق أو مواقف سيارات الأقاليم أو الأجرة بالقاهرة والمحافظات.

أكدت بعثة الحج الطبية أن جميع حجاجنا بخير وهناك عيادات طبية بعرفات لمتابعة حالتهم الصحية حتى نفيرهم للمزدلفة مع الغروب.

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستغلال مياه الصرف الزراعى المهدرة والغير مستغلة للتغلب على العجز المائى، احتفلت القوات المسلحة بحصول محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى والتى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى وإستصلاح الأراضى وتحالف عدد من كبرى الشركات الوطنية على أربعة أرقام قياسية بموسوعة "جينيس" كأكبر منشأة لمعالجة المياه فى العالم بمساحة تتخطى 320 ألف متر مربع، وأكبر محطة لمعالجة المياه فى العالم من حيث السعة والقوة التشغيلية بقدرة 86،8 متر مكعب فى الثانية ، وأكبر مساحة لطلاء الإيبوكسى فى المبانى والتى بلغت مساحة التغطية فيها أكثر من 520 ألف متر مربع، وأكبر محطة لمعالجة الحمأة بقدرة جبارة تصل إلى (670،01) كيلو جرام فى الثانية ، وذلك بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى واللواء أحمد على العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلى وكالة جينيس الدولية وممثلى الشركات المنفذة للمشروع. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «2023/ 2024» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه 320 مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية. وزير المالية: توجيه 320 مليار جنيه للدعم والأجور واستيعاب آثار التضخم حددت وزارة العمل، موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث من المقرر أن تبدأ الإجازة من اليوم السبت الموافق 15 يونيو الجارى، حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أنه بداية من اول أيام عيد الأضحى من المتوقع أن تنكسر الحرارة بعض الشىء خاصة على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتستمر شديدة الحرارة على باقي المناطق. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل، وأيضا الصف الأول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية الحكومية ورياض الأطفال الرسمية لغات (تجريبي) إلكترونيا عبر الرابط التالى " https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login طقس اليوم.. ارتفاع بالحرارة والعظمى بالقاهرة 43 درجة وأسوان 48 تعليمات التقدم لأولى ابتدائى وkg1 بالمدارس الرسمية لغات للعام 2025

المالية: طرح 20 مليون جنيه فكة إضافية لتلبية احتياجات المواطنين فى العيدبعثة الحج الطبية: حجاجنا بخير وعيادات بعرفات تتابع حالتهم الصحية4 أرقام قياسية.. محطة الدلتا لمعالجة مياه الصرف الزراعى تدخل موسوعة "جينيس"مركز المناخ: انكسار فى دجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى المبارك