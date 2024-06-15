مسجل خطر يعتدي على طالب وطالبة بقطعة زجاج بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات اعتدء مسجل خطر على طالب وطالبة.
إدارة الرصد تابعت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن اعتداء أحد الأشخاص على طالبة مُحدثاً إصابتها بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 يونيو الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من طالبة وطالب مصابان بجروح وكدمات متفرقة بتضررهما من أحد الأشخاص له معلومات جنائية؛ لاتهامه بالاعتداء عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.
بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه واعترف بإرتكاب الواقعة والتعدى عليهما باستخدام قطعة زجاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.