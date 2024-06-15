مسجل خطر يعتدي على طالب وطالبة بقطعة زجاج بالمقطم

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 يونيو الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من طالبة وطالب مصابان بجروح وكدمات متفرقة بتضررهما من أحد الأشخاص له معلومات جنائية؛ لاتهامه بالاعتداء عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.

إدارة الرصد تابعت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن اعتداء أحد الأشخاص على طالبة مُحدثاً إصابتها بالقاهرة.

محمد يوسف

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