شكرا لقرائتكم خبر عن جاءت تلبية لنداء المصريين بالخارج.. تعرف على تاريخ إنشاء وزارة الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

الهجرة ظاهرة طبيعية وهى بمفهومها الحالى تعتبر وسيلة هامة لمواجهة المصاعب التى تعانى منها بعض الدول، ومع أن مصر حديثة العهد بالهجرة، إلا أن سياسة الحكومة المصرية تجاه الهجرة مرت بالعديد من المراحل، فقد عرفت مصر نظام الهجرة ابتداء من الخمسينيات بأعداد محدودة إلى أن تزايدت أعداد المهاجرين اعتبارا من أواخر الستينيات حيث بدأت مصر تصعيد الاهتمام بأبنائها المهاجرين فى الخارج.

وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تم إنشاؤها فى التاسع عشر من سبتمبر عام 2015 تعد هى الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية فى إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات التى تهتم بذات الشأن فى ظل رعاية مجلس الوزراء.

تعتبر وزارة الهجرة هي الجهة الرئيسية للتواصل مع المصريين بالخارج ، فهى وزارة مستحدثة جاءت تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأى عام وطنى يساند القضايا الوطنية والقومية والإستفادة من خبرات المصريين فى الخارج فى شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض ولكى يضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج فى ضوء أهداف التنمية القومية وصالح البلاد.