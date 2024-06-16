شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: هدنة تكتيكية يوميا جنوب غزة خلال ساعات محددة لدخول المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إننا سننفّذ هدنة تكتيكية يوميا جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتحدث جيش الاحتلال عن أن الهدنة التكتيكية ستطبق من الساعة 8:00 إلى الساعة 19:00 كل يوم وحتى إشعار آخر انطلاقا من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ثم شمالا.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.