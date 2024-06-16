أخبار مصر.. إقبال على الحدائق والمتنزهات فى أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، المرور 5119 منشأة غذائية، وسحب 1881 عينة من مختلف المواد الغذائية، لفحصها بالمعامل المركزية التابعة للوزارة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وصل ضيوف الرحمن للمسجد الحرام لتأدية طواف الإفاضة وسط تنظيم متكامل لتسيير حركة الحشود دون زحام أو تدافع، حيث امتلأت ساحات صحن المطاف اليوم بضيوف الرحمن من الحجاج لأداء طواف الإفاضة، الركن الثالث من الحج.

طالب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتأكد من توافر السلع الغذائية ومتابعة أعمال رفع الإشغالات والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولًا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرارات الصادرة الخاصة بتنظيم عملية الذبح وتجميع جلود الاضاحي، مؤكدًا أن مجازر المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي بالمجان حفاظًا على البيئة. أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه لا وقف للأعمال القتالية جنوبي قطاع غزة والعمليات العسكرية مستمرة في رفح الفلسطينية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل. أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن نتنياهو فشل في تحقيق أهداف الحرب رغم عمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى استمرارهم في العمل على كل المسارات لإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية. إسماعيل هنية: متمسكون بدور الوسطاء ومستعدون لإعطاء الفرصة لإنجاز مهمتهم جيش الاحتلال: لا وقف للقتال جنوب غزة والعمليات مستمرة فى رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشابورة في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة فجر اليوم، وفق ما قالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الأحد ، انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 16 يونيو 2024 أول أيام عيد الأضحي المبارك يسجل استقرارا محلوظا عند نفس مستويات أمس، بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لأسواق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصة العالميةسعر الذهب

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محافظة القاهرة تفتح مجازرها مجانا للمواطنين طوال أيام العيد ضيوف الرحمن يملؤون "صحن المطاف" لأداء طواف الإفاضةمحافظ الجيزة: مجازر المحافظة مفتوحة بالمجان لاستقبال ذبح الأضاحىإعلام فلسطينى: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلى استهدف مخيم فى رفح الفلسطينيةطقس اليوم.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 وأسوان 48