شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة أفراح التتويج بالدوري من أجل عيون السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد مباراة جورماهيا الكيني التي أقيمت أمس، السبت، باستاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وبدأ التفكير فى مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة، المقرر لها الجمعة المقبل، أمام الزمالك بالسعودية.

وطالب كولر لاعبي الأهلى بإغلاق ملف دوري الأبطال والتركيز فى البطولة القارية أمام الزمالك، وحث المدرب السويسري لاعبي الفريق على إنهاء احتفالات استلام درع الدوري التي أقيمت عقب مباراة جورماهيا باستاد القاهرة بسبب أهمية الارتباطات المقبلة.

ويلتقى الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.