شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مع وكيل أعمال ميكالي اليوم لحسم مصيره من تدريب منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 06:30 ص

يعقد مسئولو اتحاد الكرة جلسة اليوم مع وكيل أعمال روجيريو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي لحسم مصيره من تدريب منتخب الشباب خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية تصريحات من وكيل ميكالي تفيد بتوقف المفاوضات بين الطرفين، قبل أن يدعوه اتحاد الكرة لعقد جلسة اليوم لحسم الموقف النهائي للمدرب البرازيلي من الاستمرار مع الفراعنة الصغار.

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وَالتي ستقام في مصر خلال الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل.

وتعثرت مفاوضات مجلس إدارة اتحاد الكرة مع ، البرازيلى روجيريو ميكالى لتدريب منتخب الشباب مواليد 2005 خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد انتهاء عقد الخواجة مع المنتخب الأولمبى بنهاية أولمبياد باريس 2024.

وكشف مصدر مقرب من ميكالى، أن الخواجة انتظر الحسم من اتحاد الكرة بعد الاتفاق على بنود العقد لكن المفاوضات توقفت خلال الساعات الأخيرة ليبدأ المدرب مناقشة العروض الأخرى التى وصلته مؤخرا.