شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتمسك بتدعيم دفاع الزمالك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، بضرورة تدعيم خط دفاع الفريق قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، ويرى الجهاز الفني أن هناك أزمة فى خط الدفاع تستوجب إبرام صفقة أو اثنتين على أعلى مستوى لعلاج تلك الأزمة.

ويعمل مجلس إدارة نادى الزمالك على تلبية رغبات الجهاز الفنى، إلا أن المجلس قرر عدم الإعلان عن أي مفاوضات أو صفقات في الوقت الحالي بسبب ارتباط الفريق الكروى الأول بمباراة مصيرية أمام الأهلى في السوبر الأفريقي.

ويقع على رادار نادى الزمالك عدة مدافعين جار التفاوض مع أنديتهم لحسم صفقة أو اثنتين قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية، وفى مقدمتهم أسامة جلال وأحمد حسام مدافع الجونة، ومحمد إسماعيل مدافع زد، وباهر المحمدى مدافع المصرى البورسعيدى.