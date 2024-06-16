ضبط أمين عهدة استولى على أسمدة ومبيدات بجمعية زراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية باكتشافه وجود عجز بمخزن الجمعية.

أوضح أن العجز عبارة عن (408 شيكارة سماد مُدعم- 410 عبوة مبيد) واتهم (أمين مخزن الجمعية - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بالاستيلاء على تلك العهدة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه، واعترف بالإستيلاء على تلك العهدة على فترات والتصرف فيها بالبيع وعدم توريد ثمنها للجمعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.