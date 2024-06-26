شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: نعمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها بأن البنتاجون قالت: نعمل على إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لافتا إلى أن الرصيف البحري حل مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد البنتاجون أنه لا يوجد رابح حال اتساع رقعة الصراع في المنطقة والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتفادي ذلك.

ولفت إلى أن وزير الدفاع أجرى اتصالا بنظيره الروسي وبحثا استئناف الاتصالات العسكرية بين واشنطن و موسكو.



