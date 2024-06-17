شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يصل العاصمة الروسية موسكو فى زيارة رسمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية، وكان فى استقبال النائب العام السفير نزيه النجارى سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، وذلك فى زيارةٍ رسمية تأتى تعزيزًا لملف التعاون القضائى الثنائى بين البلديْن.

شمل برنامج الزيارة عقد لقاء ثنائى بين المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية والنائب العام لروسيا الاتحادية؛ وتوقيع مذكرات تفاهمٍ فى مجال التعاون القضائى ومجال التدريب بين النيابتيْن، وكذا الاتفاق على برنامج تدريب تبادلى مشترك حتى عام 2026.

وشملت مذكرة التفاهم المبرمة آليات تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الجرائم وخاصة جرائم الإرهاب والتطرف وغسل الأموال والجرائم السيبرانية وجرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاسيما الجرائم التى ترتكب باستخدام العملات الافتراضية المشفرة، والجرائم العابرة للأوطان كجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار غير الشرعى بالأعضاء والأنسجة البشرية والجرائم البيئية.



وتمثل هذه المذكرات الرؤية المشتركة للنيابتيْن لتعزيز العدالة ومكافحة الجرائم بشتى صورها وخاصة تلك التى ترتكب فى صورة جماعات إجرامية منظمة، كما إنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الجماعية على مواجهة التحديات القانونية، بما فى ذلك التهديدات السيبرانية والجرائم المالية والأنشطة غير المشروعة.



واهتمامًا من جانب النائب العام بدعم سبل التعاون فيما بين النيابتيْن المصرية والروسية، فقد حرص سيادته على التوجيه بتدريس اللغة الروسية للسادة أعضاء النيابة العامة المصرية بالتعاون مع المركز الروسى للعلوم والثقافة بالقاهرة على أن يتم ذلك عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، كما ستشهد الأيام المقبلة، حضور النائب العام لجمهورية مصر العربية على رأس وفد النيابة العامة المصرية –للمرة الأولى– لفعاليات الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول البريكس المزمع عقده بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية فى أعقاب انضمام جمهورية مصر العربية مؤخرًا لاتفاقية البريكس بداية العام الجاري.