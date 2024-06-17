شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ وقت المتعة.. 7 أكلات يعشقها المصريون خلال "عيد اللحمة" والان مع تفاصيل الخبر

عيد الأضحي من الأعياد التي يتفنن فيها المصريون بالأكلات المصرية الأصيلة، التي ينتظرها الكثير خاصة في عيد الأضحي، فيطلق عليه "عيد اللحمة"، ولا يقتصر فقط على الاستمتاع باللحوم، ولكن يتفنن العديد في الإبداع في تناول حلويات اللحوم والذي يأتي في مقدمتها الفتة.

الفتة

فتعتبر الفتة هي الوجبة الأساسية، ووجبة الإفطار بالنسبة للبعض من الأسر، التي تستقبل العيد بالصلاة ثم الذبح ثم التوجه للمنزل لتناول الفتة.

الكبدة

وبعض الأسر تحرص علي تناول الكبدة في بداية الصباح، وعند الخروج من الصلاة مباشراً، تجتمع الأسرة علي المائدة للاستمتاع بأكل الكبدة.

الرقاق

يعد الرقاق ثاني أكثر المواد الغذائية مبيعاً قبل العيد بعد اللحوم، فيكون الرقاق هو بطل وجبة الغداء في اليوم الأول من عيد الأضحي.

- اللحم والكفتة المشوية غداء اليوم الثاني.

- الممبار

- الطحال والفشة

-الكوارع والعكاوي