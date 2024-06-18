شكرا لقرائتكم خبر عن الدراجات والأتوبيسات الكهربائية كلمة السر فى النقل المستدام لمواجهة تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أنه تم العمل على تنفيذ عدد من المشروعات الريادية لنشر ثقافة النقل المستدام في مصر، ضمن رؤية الوزارة لتحسين جودة الهواء.

وأوضح تقرير وزارة البيئة، انه من بين هذه الجهود فى تحقيق نقل أخضر مستدام هو التنسيق مع الهيئة العامة لنقل الركاب فى محافظة الإسكندرية لادخال 15 أتوبيس كهربائي كخدمة نقل عام، ضمن منظومة النقل العام بالمحافظة ، كما تم إنشاء مسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية، باعتباره نموذج في مدينتي الفيوم وشبين الكوم ، على شكل مبادرة لاستدامة النقل في مصر .

اشار التقريرايضا ان هذه المبادرة تمت بالتعاون مع عدد من الوزارات والمحافظات ، من اجل خفض انبعاثات المركبات للهواء وخفض استهلاك الوقود واستخدام النقل غير الآلي المشى وركوب الدراجات، إضافة الى المشاركة فى مشروع "كايرو بايك" أحد أهم وسائل النقل الحضري فى نطاق منطقة وسط المدينة بالقاهرة ، وتقديم الدعم الفنى والمالى من شركاء التمية ليكون إضافة للتطور السريع في التنوع في وسائل التـنـقـل الصحى والصديق للبيئة.

تضمنت ايضا منظومة النقل المستدام الصديق للبيئة إنشاء 7 خطوط أتوبيس نقل عام حديثة فائقة الجودة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص لربط المدن الجديدة (6 أكتوبر – الشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الأنفاق بهدف خفض استخدام المركبات وتشجيع التحول لاستخدام النقل الجماعي.

جدير بالذكر ان مشروع كايرو بايك يضم 26 محطة يخدمهم حوالى 250 دراجة، لتوفير وسيلة مواصلات سهلة وآمنة وصديقة للبيئة على مدار 24 ساعة ، كما تم اختيار الدراجات التي يناسب تصميم ركوبها الشباب والفتيات ، بالاضافة الى تركيب عدد 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة بوسط القاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات.