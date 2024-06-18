شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة‫ الزراعة: المجازر تستقبل 27 ألف أضحية خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن المجازر استقبلت اليوم الثلاثاء 7300 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا إلى أن كافة المجازر تقدم خدمات ذبيح الأضاحي مجانا للمواطنين .

وأضاف أن إجمالي عدد الأضاحى التى استقبلتها المجازر خلال الأيام الثلاثة بلغ 27 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، مؤكدا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم كافة أوجه خدمات ذبح الاضاحي في العيد مجانا للمواطنين وكذلك العمل على مدار الساعة في كافة الإدارات التابعة للهيئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.