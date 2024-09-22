بلومبرغ: أميركا وحلفاؤها قلقون من سرعة وشدة تعميق العلاقات بين إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين، قولهم إنّ "الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها قلقون من سرعة وشدة تعميق العلاقات بين إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية". وذكر المسؤولون أنّ "واشنطن وحلفاؤها قلقون من تعميق علاقات الدول الأربع لمواجهة الهيمنة الأمريكية رغم العقوبات". ووفق الوكالة، فإنّ "على مدى أشهر، حذرت الولايات المتحدة إيران من إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا، وطلبت من الصين عدم توفير مكونات عسكرية لحرب موسكو في أوكرانيا. لكن إيران تفعل الآن ما قالت واشنطن ألا تفعله، وتضغط على الصين"، مع الإشارة إلى أن طهران وبكين تنفي إرسال أسلحة لروسيا.

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