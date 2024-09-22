وزير خارجية بريطانيا: نريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار في لبنان لبدء العمل على المسار السياسي

شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على "أننا نريد وقفًا فوريًا لإطلاق النار في لبنان لبدء العمل على المسار السياسي"، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الضاحية الجنوبية وأدّت إلى سقوط شهداء وجرحى مع استمرار المواجهات عند الحدود الجنوبية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

ولفت إلى أنّ "الحكومة البريطانية حريصة على تأكيد مواقفها بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى".

إلى ذلك، قال لامي "نسعى لاستعادة مكانة بريطانيا على الساحة الدولية بعد تراجع دورها خلال عهد المحافظين".