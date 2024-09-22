مصر تطالب رعاياها في إقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب وقت

الشارقة - اميمة ياسر -

أهابت سفارة جمهورية مصر العربية بمقديشو، جميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية.

وجاءت مناشدة السفارة المصرية، وفق بيان، في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم.

ونصحت السفارة المصريين المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا".

وأكدت أن الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصرين هناك.

وناشدت السفارة ايضا المصريين الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية.