شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعى ضد مدنيين عزل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب التجويع على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية تتصاعد خصوصا في محافظتي غزة والشمال، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت حركة حماس إن حكومة الاحتلال تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل عبر فرض حصار مطبق على القطاع وإغلاق المعابر وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ قرارات فورية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.