شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة اللغة العربية.. أسئلة فى النحو لن يخرج عنها امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة عن مراجعة نهائية شاملة وملخصة لمنهج مادة اللغة العربية، كونها أول المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وتستأنف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث من المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024.ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية، مراجعة نهائية شاملة لمنهج مادة اللغة العربية، من إعداد أحمد صابر أستاذ اللغة العربية؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمنهج الدراسي والاستعداد التام لأداء امتحان آخر العام.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية، أهم أجزاء المنهج الدراسي في الأدب والنصوص والبلاغة والنحو والقراءة والنصوص والقصة ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحان، إذ يتضمن امتحان مادة اللغة العربية 55 سؤالًا، ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة.

وتسهيلًا على الطلاب، أطلق ”الخليج 365” بوابة الثانوية العامة، لتقديم تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، بمختلف فروعها (أدبى – علمى)، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك فى إطار أداء دوره الخدمى والمجتمعى نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب.

ويقدم ”الخليج 365” عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات والحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.



خلاصة اللغة العربية (1)



خلاصة اللغة العربية



مراجعة اللغة العربية



أسئلة اللغة العربية



خلاصة اللغة العربية



خلاصة اللغة العربية



خلاصة اللغة العربية



خلاصة اللغة العربية



خلاصة اللغة العربية



خلاصة اللغة العربية



خلاصة اللغة العربية



خلاصة اللغة العربية



خلاصة اللغة العربية



خلاصة اللغة العربية



خلاصة اللغة العربية



خلاصة اللغة العربية