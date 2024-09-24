شكرا لقرائتكم خبر عن رقم ضخم.. روسيا تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم روسيا الحفاظ على إنفاقها الدفاعي، عند أعلى مستوى تاريخي العام المقبل.

يأتي هذا مع إجراء تخفيضات طفيفة في غضون العامين التاليين. الإنفاق الدفاعي الروسي واطلعت بلومبرج على مسودة مقترحات ميزانية الثلاث سنوات المقبلة، التي أظهرت أن الحكومة الروسية تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2ر13 تريليون روبل (142 مليار دولار) في عام 2025 من 4ر10 تريليون روبل المتوقعة لهذا العام.

وبهذا يجعلها تصل إلى نسبة 2ر6 % من إجمالي الناتج المحلي.

ويتوقع أن ينخفض الإنفاق العسكري إلى 6ر5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2026، وإلى 1ر5% في عام 2027. غزو أوكرانيا ومن المتوقع أن يستهلك الإنفاق على الدفاع الوطني والأمن الداخلي، نحو 40% من إجمالي ميزانية روسيا العام المقبل.

ويواصل بوتين في تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد حرب، بسبب غزو أوكرانيا الذي يقترب بالفعل من عامه الثالث.

كما لا تظهر أية علامات على قرب انتهاء الحرب التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.