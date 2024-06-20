شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يحدد خطوات استبدال واسترجاع السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب جهاز حماية المستهلك عن تساؤل البعض حول سياسة استبدال واسترجاع السلع والمدة المحددة وفقا لقانون جهاز حماية المستهلك، للحفاظ على حقوق المواطنين.

للمُستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع خلال فترة الـ 14 أو الـ30 يوما على حسب ما إذا كانت السلعة معيبة أو لا.

للمُستهلك الحق في الفاتورة دون تحمل أى أعباء مالية إضافية أخرى.

اعرف حقك وطالب بيه وفى حالة عدم الالتزام بلغ فورا "جهاز حماية المستهلك".

في حالة وجود شكوي أو مخالفة يرجي التواصل فورا بالجهاز عبر الخط الساخن 19588 من أى خط أرضى.