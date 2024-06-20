شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مشروعات مركز بحوث الصحراء فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الدولة المصرية سيناء وتنميتها قضية أمن قومي، ولا مجال للتهاون في تحقيقه، لتطولها أيادي التعمير والبناء شمالاً وجنوباً ووسطاً، وربما تجلى ذلك في خطة طموحة، أطلقتها الدولة منذ سنوات، حيث تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء، ودمج أبناءها في خطط التنمية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم مشروعات مركز بحوث الصحراء في سيناء...

1- يعمل مركز بحوث الصحراء على استكشاف ودراسة الموارد الطبيعية في الصحراء المصرية.

2- ينفذ مركز بحوث الصحراء، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشروع لتنمية شمال ووسط سيناء، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 456 ألف فدان.

3- يمتلك مركز بحوث الصحراء في شبه جزيرة سيناء 5 محطات بحثية، تتولى دعم أبناء هذه المناطق، وتقديم الخدمات لهم، فضلاً عن المساهمة في تحقيق التنمية بها، وهي محطات بحوث: جنوب القنطرة شرق، بالوظة، الشيخ زايد، جنوب سيناء، المغارة.

4- تعد محطة بحوث بالوظة هي المركز الإقليمي بشمال سيناء، حيث تقع على ترعة السلام وتتبع قرية بالوظة التي تبعد عن مدينة القنطرة شرق حوالي 35 كيلو متر، وعن مدينة بئر العبد 60 كيلو متر، وعن العريش 150 كيلو متر وتقع على مساحة اجمالية حوالي 500 فدان، ويعمل بها العديد من الباحثين والاداريين لتقديم الخدمات لأبناء سيناء.

5- تمتاز تلك المحطة بانها تقع بنطاق مناطق الاستصلاح القائمة على مياه ترعة السلام، حيث تقدم العديد من الخدمات لأهالي المنطقة من استشارات زراعية وتقديم شتلات مجانية لدعم المزارعين غير القادرين، فضلاً عن طرح منتجات المحطة للبيع للأهالي بأسعار رمزية تتناسب مع ظروف أبناء المناطق الصحراوية، كذلك تنفذ العديد من الدورات التدريبية في مختلف المجالات الزراعية والارشادية لأهالي المنطقة المحيطة بالمحطة البحثية.

6- محطة بحوث القنطرة شرق على مساحة اجمالية حوالي 470 فدانا، وتشمل المحطة 35 فدانا منزرعا بأصناف زيتون ورمان، بنظم الري الحديث، فضلاً عن 6 صوب زراعية مغطاة، وعدد من التجارب البحثية للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة، كذلك قطاع من النخيل حوالي 86 نخلة، كما تشمل المحطة أيضاً قطاع ميكنة زراعية يقدم خدماته باستخدام آلاته للمحطة والمزارعين بالمنطقة.

7- تمتاز هذه المحطة بوجودها بين مساحات كبيرة منزرعة بأشجار الفاكهة المختلفة من: الموالح، الزيتون بأصنافه المختلفة، المانجو بأصنافه المختلفة، ومساحة كبيرة منزرعة بالمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر، مما يعطى ميزة نسبية في تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين واصحاب الحقول المختلفة بمحيط المحطة وكذلك تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل مختلفة لخدمة المنطقة المحيطة بالمحطة من أهالي سيناء.

8- تقع محطة جنوب سيناء برأس سدرعلى مساحة اجمالية حوالي 36 فدانا، وتضم قطاع الإنتاج النباتي البحثي، والذي يشمل 4 صوب زراعية، و15 فدان زيتون، و5 أفدنة محاصيل حقلية، فضلاً عن قطاع الإنتاج الحيواني البحثي، والذي يضم عدد 2 حظيرة اغنام، وعنبر للأرانب، ذلك بالإضافة الى قطاع الميكنة الزراعية، وقطاع المعامل الخاصة بتحليل التربة والمياه.

9- تمتلك هذه المحطة ميزة نسبية، حيث تخدم التنمية الزراعية بمنطقة جنوب سيناء والتي تصل إلى حوالى 34 ألف فدان تقريباً حيث تقع المحطة بنطاق مدينة رأس سدر، والتي تستحوذ على 55% من إجمالي الأراضي المنزرعة بجنوب سيناء، كما تخدم المحطة الاستثمارات الزراعية بالمحافظة في ظل الظروف البيئية للمنطقة من محدودية مياه الري.