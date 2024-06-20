بعد انتهاء موسم الحج 2024.. السعودية تبدأ إصدار تأشيرات العمرة واستقبال المعتمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الخميس، في إصدار تأشيرات المعتمرين واستقبالهم لأدء العمرة.

وتعمل الوزارة على تيسير وصول المعتمرين، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أعلنت في مايو الماضي عن إيقاف إصدار تأشيرة العمرة عبر تطبيق "نسك" حتى انتهاء موسم الحج الذي انتهى اليوم الخميس.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، عن متابعتها بدء انطلاق أولى رحلات طيران عودة حجاج السياحة إلى أرض الوطن من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج.

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