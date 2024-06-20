شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وفقا لخبر عاجل على قناة إكسترا نيوز.

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتؤكد التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.

وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، وتوجيه الرئيس السيسي يأتي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.