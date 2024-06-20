شكرا لقرائتكم خبر عن المرور على 778 منشأة غذائية وإعدام 1417 كيلو و583 لتر أغذية فى حملات بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الحملات التفتيشية الموسعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية والإدارات الصحية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية خلال عيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للاشتراطات الصحية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

حيث صرحت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن قيام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور على المنشآت الغذائية وأماكن تداول الأغذية بنطاق المحافظة .

وأسفرت الحملة عن المرور على 778 منشأة غذائية وتم سحب عدد 389 عينة وإرسالها للمعامل للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الفنية ، وإعدام 1417 كجم و 583 لتر أغذية مختلفة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط 142 كجم و1939 لتر أغذية متنوعة لفحصها، وتحرير 356 محضر لعدم استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية، تم تحرير عدد 415 محضر عدم حمل العاملين شهادات صحية ، فضلاً عن تم إعداد مذكرات غلق إدارى العدد 242 منشأة غذائية لعدم وجود التراخيص اللازمة، مؤكدة على استمرار الحملات المفاجئة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حفاظاً على صحة المواطنين.



