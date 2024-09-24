النشرة: سلسلة غارات جديدة يشنها الطيران الاسرائيلي على جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بوقوع سلسلة غارات جديدة يشنها الطيران الاسرائيلي على جنوب لبنان، وقد استهدفت الغارات: المنطقة بين حومين الفوقا وعين بوسوار، زوطر الشرقية، كونين، مجدل زون، الدوير، كفرصير، عبا، طيرفلسيه، النبطية وكونين.

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