النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفا منطقة جلالا وتجدد الغارات على قرى غربي بعلبك

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بان الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفا منطقة جلالا بمحيط بشتورة، وقد توجهت إلى المكان فرق الدفاع المدني.

واشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى تجدد الغارات الإسرائيلية على قرى غربي بعلبك.