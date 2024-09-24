افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بان الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفا منطقة جلالا بمحيط بشتورة، وقد توجهت إلى المكان فرق الدفاع المدني.
واشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى تجدد الغارات الإسرائيلية على قرى غربي بعلبك.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي اغار مستهدفا منطقة جلالا وتجدد الغارات على قرى غربي بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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