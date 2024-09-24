النشرة: إنشاء غرفة عمليات في صيدا وإستقبال النازحين وفتح 4 مدارس رسمية لإيوائهم

عقد في القصر البلدي في ضيدا بدعوة من بلدية صيدا (خلية المخاطر وإدارة الكوارث والأزمات)، إجتماع موسع ترأسه رئيس البلدية الدكتور حازم خضر بديع وأداره مدير الخلية عضو المجلس البلدي المهندس مصطفى حجازي.

وشارك في الإجتماع، إضافة إلى أعضاء في المجلس البلدي والمصلحة الإدارية والمالية، جمع كبير من ممثلي هيئات المجتمع المدني وتجمع المؤسسات الأهلية والإجتماعية في المدينة، والهيئات الإغاثية المحلية والدولية، ومدراء مدارس والشبكتين المدرسية والصحية لصيدا والجوار، وفريق الجهاز الفني في بلدية صيدا، وأيضا جمعيات كشفية وإسعاف وإنقاذ وهيئات رعائية وإنسانية وإستشفائية مختلفة .

وخلص الإجتماع بإقرار إنشاء غرفة عمليات في بلدية صيدا مخصصة لمواجهة تداعيات ما يجري من عدوان ، ولا سيما لجهة تنظيم إستقبال النازحين إلى صيدا، وفتح 4 مدارس رسمية لإيوائهم وهي: ثانوية الدكتور نزيه البزري – متوسطة الشهيد معروف سعد – المدرسة الكويتية – مدرسة مرجان، والعدد مرشح لأن يزيد حسب الحاجة .

إستهل الإجتماع بكلمة د. بديع الذي قال: أرحب بكم جميعا وأشكر جميع الحضور على تلبية الدعوة لهذا الإجتماع الطارىء لمواجهة تداعيات التصعيد الكبير في العدوان الإسرائيلي وما ينجم عنه من ضحايا ونزوح لآلاف المواطنين. وقال: "كلكم شركاء في خطة الطوارىء التي تم بحثها بيني وبين سعادة محافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو، ويقع على عاتقنا في هذا الإجتماع وضع التفاصيل الميدانية لمواجهة الحالة الطارئة الراهنة".

وتابع: الوضع حاليا متأزم نتيجة الغارات الكثيفة التي تشمل العديد من المناطق ولا سيما في الجنوب وفي منطقة صيدا والجوار، ونحن على تواصل مع المحافظ بصدد خطة الطوارىء من خلال مدير خلية الكوارث في البلدية المهندس مصطفى حجازي الذي يمثل البلديه بهذا الموضوع ويشكل نقطة تواصل بيننا وبين المحافظة، وأيضا مع الخطة اللبنانية لإدارة الكوارث بإشراف معالي الدكتور ناصر ياسين.

من جهته، المهندس حجازي قال: "بحثنا في اللقاء الإحتياجات الأساسية لموضوع النازحين وتأمين إيوائهم وكان حاضرا عدد من مدراء المدارس التي سيتم فتحها لإستقبال النازحين". وتابع: ناقشنا موضوع تأمين الاحتياجات الأساسية من أكل ودعم طبي ونفسي حتى المواد الأساسية التي يمكن أن يحتاجوا إليها. وفي هذه المدارس يوجد أطفال والنساء وشيوخ عدا عن الجرحى الذين هم بحاجة لمساعدة ورعاية صحية وإجتماعية.

وقد أقر اللقاء إنشاء غرفة عمليات مركزيه في الطابق الثاني في بلدية صيدا، وسيتم إنشاء مركز تواصل ولجنة استقبال لأهلنا النازحين وسيتم توزيعهم على المدارس واماكن الإيواء المقررة.

وأكد حجازي ان البلدية تنسق مع غرفة العمليات في المحافظة مع سعادة محافظ الجنوب، ومع القوى الأمنية، اضافة الى الوزارات المعنية التي تساعدنا في هذا الإطار. كما وننسق في غرفة العمليات مع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء ومع معالي الدكتور ناصر ياسين بشكل دوري وهو يتابع هذا الملف .

وختم المهندس حجازي قائلا: نتمنى الخير والسلامة لكل أهلنا، ونحن كالعادة في بلدية صيدا على جهوزية تامة لأي طارىء ولإحتضان أهلنا وناسنا في هذه المحنة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

بعد ذلك ترأس المهندس حجازي إجتماعا لغرفة العمليات المشتركة التي بحثت في تفاصيل ونقاط تتعلق بالتحضيرات الجارية لمواجهة كافة التداعيات الطارئة ومتابعة إيواء النازحين في المدارس وتأمين إحتياجاتهم الضرورية.