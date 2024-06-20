شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء بديعة فى مطروح والساحل الشمالي ودرجة الحرارة 30.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

قدم تلفزيون الخليج 365، اليوم الخميس، بثاً مباشراً، من كورنيش مدينة مرسى مطروح، ورصد الأجواء البديعة الصافية والطقس المعتدل على الشواطئ، وسجلت الحرارة على مدار اليوم العظمى 30 درجة والصغرى 22 مئوية.

وتنشط تيارات الهواء البارد القادم من ناحية البحر، التي تعمل على تلطيف الأجواء وتخفف الإحساس بدرجات الحرارة الحقيقية، خاصة على الشواطئ، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المصطافين في خامس أيام عيد الأضحى المبارك.

وتشهد محافظة مطروح ومناطق الساحل الشمالي، خلال إجازة العيد، أجواء صافية وطقس معتدل في معظم الأوقات، مع زيادة الشعور بنقاء الأجواء، وتعمل تيارت الهواء على تخفيف الإحساس بالحرارة وتلطيف الأجواء، في حين يزيد الشعور بالحرارة أكثر عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة في المناطق الصحراوية.

وساعد الطقس المعتدل على خروج أعداد كبيرة من المواطنين، للشواطئ ومنطقة الكورنيش، لقضاء أوقات ممتعة، في ظل الطبيعة الخلابة وأجواء المصيف، وشهدت الأيام الماضية تزايد توافد المصطافين، من مختلف المحافظات، لقضاء إجازة العيد والمصيف على الشواطئ المختلفة.

ويذكر أن شواطئ محافظة مطروح، تستقبل حوالي 7 ملايين من المصطافين والسياح سنويا، خلال موسم الصيف السياحي، وتتميز شواطئ مطروح، بالخصوصية والتنوع والطبيعة البكر والرمال البيضاء ونقاء المياه، وتشهد جميع الشواطئ، خلال موسم الصيف السياحي، إقبالا كبيرا من المصطافين، وتقصد الأسر التي لديها أطفال الشواطئ الواقعة على الخلجان، لتناسبها الأطفال والكبار الذين لا يجيدون السباحة، حيث تتميز بالأعماق المتدرجة وهدوء الامواج.