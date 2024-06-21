أول تعليق من الحكومة عن أعداد الحجاج المتوفين والمفقودين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وتحقيق مع الشركات التى تحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية.

وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد: "سيتم إعلان كل أرقام الحجاج المفقودين في السعودية من خلال الجهات المعنية حال الوقوف على الأرقام النهائية".

وتابع قائلا: منذ بداية الأزمة تتم المتابعة مع مسئولى وزارة الخارجية، التي أصدرت اكثر من بيان يتعلق بالأزمة، وكذا وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهناك تواصل مستمر مع الجانب السعودى، وكذا تم التواصل مع بعثة الحج الرسمية للاطمئنان على الحجاج الرسميين، وايضا تقديم الدعم الطبي واللوجستي لأى مصرى يحتاجه بغض النظر عن كونه داخل البعثة الرسمية أم لا.

واستكمل متحدث مجلس الوزراء: هناك فرق عمل قنصلية تتبع وزارة الخارجية، تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.

واختتم قائلا: فرق العمل المعنية تتباع مع أهالي المتوفين من الحجاج المصريين لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة.