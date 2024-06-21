شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المواطنين: جو حار جداً على معظم الأنحاء بسبب ارتفاع الرطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ طقس شديد الحرارة اليوم سيسود أغلب الأنحاء وسط استمرار للارتفاعات الطفيفة بقيم درجات الحرارة لتتراوح الزيادة بين 2 و3 درجات خلال ساعات النهار، موضحة أنَّ الأجواء تشبه أجواء الأمس بشكل كبير.

وتابعت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده والمُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ الارتفاعات بقيم درجات الحرارة اليوم بالمحافظات الشمالية غير ملحوظ نظراً لتأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي، والتي تفقد جزء من حرارتها بمرورها على البحر المتوسط وفي نفس الوقت تحمل بكميات كبيرة من بخار الماء ما يتسبب في احساس عالي بالرطوبة في الجو وبالتالي مزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أنَّ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستصل إلى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار واحساس المواطنين بها سيتجاوز هذا الرقم نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة خاصةً في الأماكن الساحلية، لافتة إلى تجاوز نسب الرطوبة 95% خلال ساعات الليل في هذه المناطق أما القاهرة الكبرى فستتجاوز 85%.