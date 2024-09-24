الامارات | رئيس الدولة يستقبل ولي عهد البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة.

وتبادل سموه وولي عهد البحرين - خلال اللقاء الذي جرى في واشنطن - الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وما يجمعهما من روابط وثيقة .. إضافة إلى العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون بما يحقق الخير والنماء للشعبين الشقيقين.

ونقل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - خلال اللقاء - تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما حمله سموه خالص تحياته إلى جلالته، متمنياً للبحرين وشعبها دوام التقدم والنماء.

حضر اللقاء كل من .. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ،ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.