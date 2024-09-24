الامارات | وفاة الفنان السوري محمود صفا وزوجته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 سبتمبر 2024

توفي الفنان السوري محمود صفا وزوجته ، بحادث سير أودى بحياتهما على الفور، نتيجة إصابات بالغة الخطورة، حيث لقيا مصرعهما بإحدى الطرق السريعة في في الساعات الأولى من صباح اليوم، وقبل أن تتوجه عربات الإسعاف ورجال الأمن لمكان الحادث.

ونعت نقابة الفنانين السوريين بالعاصمة دمشق، الفنان السوري مُنذ قليل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث نشرت النقابة صورة للمثل السوري وعلقت بالقول: "تعازينا القلبية بوفاة الزميل محمود صفا .. إنا لله وإنا إليه راجعون".