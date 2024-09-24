شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاعات تُظهر تقدم ترامب في 3 ولايات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت استطلاعات رأي عن تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولايات أريزونا، وجورجيا ونورث كارولينا.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز وكلية سيينا، قال ناخبون من مختلف أنحاء الولايات الثلاث التي تسمى ولايات حزام الشمس، إن ترامب تمكن من تحسين حياتهم عندما كان رئيسًا.

وأضافوا: إنهم يشعرون بالقلق من أن البيت الأبيض بقيادة كامالا هاريس لن يفعل ذلك، الأمر الذي يمهد الطريق لمنافسة شديدة في ثلاث ولايات رئيسية". الانتخابات الأمريكية بين ترامب وهاريس ووجدت الاستطلاعات أن ترامب حقق تقدمًا في أريزونا ولا يزال متقدمًا في جورجيا، وهما ولايتان خسرهما أمام الرئيس جو بايدن في عام 2020.

ولكن في ولاية نورث كارولينا، التي لم تصوت لصالح مرشح ديمقراطي منذ عام 2008، تتخلف هاريس عن ترامب بفارق ضئيل.

وقدمت الاستطلاعات التي أجريت في الولايات الثلاث خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري دليلًا جديدًا على أنه في دولة منقسمة بشكل حاد، ستكون الانتخابات الرئاسية هي الأكثر تنافسية في التاريخ.

