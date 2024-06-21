شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهداء في قصف إسرائيلى قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 5 شهداء في قصف إسرائيلي قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.