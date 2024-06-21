شكرا لقرائتكم خبر عن خروج المستشفى الإندونيسى عن الخدمة في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مدير المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة خروج المستشفى عن الخدمة، وقال إن المستشفى يعاني نقصا حادا في الكوادر الطبية.

وأحرق الاحتلال الإسرائيلي معظم أقسام المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بعد أسابيع من إعادة تأهيله.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ 259 من الحرب على غزة، غاراته الجوية والبحرية والبرية، على القطاع مما أدى إلى استشهد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك مستشفيات قليلة جدا من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.