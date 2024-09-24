شبكة "الميادين" نعت الصحافي هادي السيد الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله بالجنوب

نعت شبكة "الميادين الإعلامية" الصحافي في "الميادين أونلاين" هادي السيد الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في جنوب لبنان أمس الاثنين.

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