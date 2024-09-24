أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر

الشارقة - اميمة ياسر - استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الثلاثاء.

ويبحث المواطنون عن سعر صرف الدولار يوميًا، حيث ترتبط أسعار عدد كبير من السلع في مصر بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ومن أهمها أسعار الدواء والسيارات والأجهزة الكهربائية، لذلك معرفة سعر الدولار اليوم تهم عددًا كبيرًا من الأسر.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.50 جنيه للبيع و48.36 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 53.46 جنيه للبيع، و53.30 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.31 جنيه للبيع، و63.10 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.92 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 158.85 جنيه للبيع، و158.34 جنيه للشراء.